Правительство Грузии планирует реформу системы образования

Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Правительство Грузии планирует в будущем году начать реформу системы образования и внедрить новую модель обучения на первом этапе в 50 школах, а затем распространить ее на все общеобразовательные учреждения.

Об этом на презентации проекта реформы школьного образования 14 сентября заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Презентация проходила на территории Икалтойского монастырского комплекса, который считался центром просвещения в древней Грузии и в котором, согласно преданию, учился Шота Руставели.

В рамках реформы, которая продлится с 2019 до 2023 года, нынешнее правительство Грузии обещает всем педагогам поэтапно повысить зарплаты и утверждает, что в 2022 году педагоги всех школ будут получать по 2000 лари в месяц (по сегодняшнему курсу лари это примерно $770).

Что касается самой реформы, правительство обещает во всех школах обеспечить безопасную для обучения среду, внедрить «новую модель образования, которая будет создана в результате слияния международного опыта с грузинской релаьностью и грузинским научным и педагогическим опытом». По этой модели вначале переподготовку пройдут педагоги, которые затем будут обучать по новой методологии своих учеников.

«Школа должна давать ученикам системное образование, учить творческому и критическому мышлению, инновационным подходам, формировать у них национальные и культурные ценности, внедрять демократические принципы и толерантность», — в общих словах обрисовал планы по реформированию школьного образования премьер-министр.

По его информации, в 2018—2019 учебном году будет проведена в 50 школах, но к 2023 году охватит более 2000 школ страны. Мамука Бахтадзе также сообщил, что в результате школьной реформы школы в Грузии уже не будут делиться на престижные и непрестижные и все общеобразовательные учреждения будут соответствовать наивысшим стандартам.

Реформа будет проводиться в 5 направлениях: ранее и дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование, высшее образование и сферу науки. В результате будет сформирована единая система образования. В рамках реформы дошкольное образование станет частью системы школьного образования, профессиональное образование будет ориентировано на нужды регионального развития и быстрое трудоустройство, в высшем образовании будет внедрена новая модель финансирования, предусмотрена также интеграция высшего образования с европейской системой высшего образования, сообщил премьер, не конкретизируя, как конкретно будет достигаться все, что запланировано.

Он подчеркнул, что в результате этой реформы Грузия сможет вернуть себе историческую роль регионального просветительского центра, которую играла в древности.