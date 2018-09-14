КНР активизирует образовательную политику в сельских районах

Пекин, , 13:04 — REGNUM В Пекине проходит двухнедельная национальная конференция по вопросам образования; выступая на ней, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань пообещала активизировать реформы и улучшить образовательные услуги в сельских регионах страны, где не хватает преподавательских кадров, сообщает 13 сентября Синьхуа.

В центре внимания вице-премьера оказалось устранение недостатков в дошкольном и профессиональном образовании, а также модернизация потенциала и стандартов управления в отрасли в целом. Образование будет и дальше строиться на выполнении соответствующих партийных и государственных решений; больше ресурсов станет выделяться на улучшение благосостояния работников сферы образования.

Отметим, что с 2013 года на нужды образования в КНР выделяется более 4% ВВП страны; за последние пять лет государственную помощь получили 425 млн учащихся, в том числе 37 млн из нуждающихся семей, которым выделяются субсидии на питание детей. В рамках программы около 370 тысяч ребят из сельских районов были зачислены в элитные вузы КНР.