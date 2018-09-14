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600 человек уволены из органов внутренних дел РК по отрицательным мотивам

Общество

В поисках критических материалов, по словам главы МВД, в ведомстве просматривают материалы местных СМИ

Астана, 14 сентября 2018, 12:40 — REGNUM  В последнее время МВД Казахстана подвергается жесткой критике. И в большинстве случаев критика совершенно справедлива, признал глава ведомства Калмуханбет Касымов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Он сообщил, что министерством проводится мониторинг критических публикаций в СМИ. И при выявлении серьезных нарушений провинившегося сотрудника наказывают, иногда даже увольняют.

По словам Касымова, в 2018 году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел уволены около 600 сотрудников.

Напомним, ранее, на заседании Общественного совета Алма-Аты в августе 2018 года заведующий отделом правоохранительной системы администрации президента Алексей Калайчиди пообещал, что будут серьезно изменены система обучения и алгоритм принятия на работу новых сотрудников правоохранительной системы. Главным аргументом в пользу необходимости модернизации правоохранительной системы был назван низкий уровень доверия населения.

Всплеск общественного недовольства работой полиции в Казахстане выл вызван трагической гибелью олимпийского чемпиона Дениса Тена. 19 июля 2018 года на фигуриста в самом центра Алма-Аты с ножом напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Спортсмен скончался в больнице.

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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