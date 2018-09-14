Facebook начнет по-новому бороться с «русской пропагандой»

Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Facebook начнет проверять достоверность фотографий и видео, опубликованных пользователями. Проверку изложенных в них фактов будут проводить 27 сторонних компаний из 17 стран мира. Таким образом компания будет бороться с большим количеством дезинформации.

Среди методов выявления ложной информации — анализ метаданных изображений и поиск по предыдущим публикациям в интернете. Признанные соцсетью сомнительные фотографии и видео будут оправлять на проверку партнёрам Facebook.

Российские пользователи скептически отнеслись к такому нововведению, опираясь на информацию The Wall Street Journal о том, что оно направлено на борьбу с «российскими пропагандистами», которые якобы распространяют фейковые новости.

«Ну да, ну да… Facebook начал проверять достоверность фото и видео», — пишет Scopsotus.

«Безукоснительно прекрасно», — отмечает журналист Армен Гаспарян.

«Едем дальше, видим — мем: Facebook будет бороться с запрещенным контентом», — пишет пользователь Twitter «ГрадИнфо».

Ранее Facebook представил систему машинного обучения Rosetta, которая в режиме реального времени извлекает текст из опубликованных в соцсети изображений и видео на разных языках, а затем распознает их контекст.

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