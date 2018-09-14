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Евкуров призвал преступников, скрывающихся за рубежом, вернуться на родину

Общество

Глава Ингушетии пообещал им помощь в адаптации к мирной жизни

Магас, 14 сентября 2018, 12:20 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал уроженцев республики, находящихся в розыске за совершение преступлений террористической направленности, вернуться на родину. По его мнению, лучше прийти с повинной и воспользоваться возможностью смягчения наказания, чем ждать, когда их вернут на родину принудительно. С таким обращением Евкуров выступил на свой странице в Instagram.

По словам Евкурова, «проживание за пределами России не является гарантом безопасности и безнаказанности». Рано или поздно, как отметил глава Ингушетии, тех, кто находится в Европе либо в других странах за границей, найдут и выдадут российским правоохранителям. Так, как, например, был выдан 13 сентября Генеральной прокуратурой Украины уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев.

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Он, так же, как и ранее экстрадированный из Словакии Аслан Яндиев, не воспользовался возможностью обратиться в адаптационную комиссию и теперь получит наказание по всей строгости закона.

Напомним, адаптационная комиссия была создана в Ингушетии в 2011 году. За годы ее работы сотни человек, обратившихся к ней за помощью, получили возможность начать новую жизнь.

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