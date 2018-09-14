Общественный совет ярославского департамента ОКН возглавил Андрей Данилов

Ярославль, , 12:18 — REGNUM Председателем общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области стал известный ярославский историк Андрей Данилов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Обновленный совет избрал председателя на своем первом заседании. Андрей Юрьевич Данилов — заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, кандидат исторических наук. Он считается одним из ведущих экспертов по истории Ярославского края.

У Данилова имеется также большой опыт аналогичной общественной деятельности, он известен своей независимой позицией. Ранее Андрей Данилов являлся председателем общественного совета при департаменте туризма Ярославской области. Также в новый совет при департаменте ОКН вошли такие известные специалисты как реставратор Юрий Сафронов и заместитель директор Угличского музея-заповедника Виктор Ерохин.

Общественный совет нацелен содействовать департаменту в решении всех спектров вопросов в области охраны объектов культурного наследия. Уверен, что взаимодействие власти с общественностью будет слаженным и продуктивным», — сказал Андрей Данилов.

Андрей Данилов сменил на посту председателя общественного совета эксперта по культурному наследию Юрия Аврутова, ранее возглавлявшего региональный орган охраны памятников.