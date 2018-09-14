В Петербурге предложили изменить Семейный кодекс из-за укрывательства детей

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Ужесточить в России наказание для родителей, укрывающих общих детей от бывших супругов, предложили депутаты-единороссы Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Для этого необходимо внести изменения в Семейный кодекс РФ.

Проект таких изменений был разработан по личному поручению председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Поводом к нему стал громкий скандал, который пришлось разбирать в стенах городского парламента.

Документом предлагается за укрывательство детей от бывшего супруга временно ограничивать родительские права нарушителя. При этом суды будут обязаны в каждом отдельном случае устанавливать порядок общения ребенка с родителем, который живет отдельно от ребенка или собирается отделиться.

Законопроектом также предложено при рассмотрении в судах вопроса о лишении родительских прав запрашивать в органах соцзащиты заключение о социальном оздоровлении семьи.

«Нередко возникают ситуации, когда суды не учитывают возможность «исправления» родителей и однозначно их лишают прав на детей», — пояснили в пресс-службе главы комитета Заксобрания по законодательству Дениса Четырбока.

Единоросс, ставший одним из авторов законопроекта, уверен, что все эти меры помогут реализации родительских прав в условиях раздельного проживания отца и матери ребенка.

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В Заксобрании не скрывают, что одним из поводов к разработке законопроекта стал громкий семейный скандал, который дошел до стен Заксобрания. Он был связан с тем, что мать двоих детей оказалась ограничена в доступе к своим детям действиями второй стороны конфликта.