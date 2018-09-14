Куклы-вуду и лечение «американскими горками» — Шнобелевская премия 2018

Гарвард, США, , 11:55 — REGNUM В Гарвардском университете состоялось вручение ежегодной Шнобелевской премии за научные исследования с сомнительной ценностью. Лауреаты получили по 10 трлн зимбабвийских долларов, передает BBC.

В этом году организаторы отметили работы об эффективности магии вуду против начальства и вреде людоедства. Прорывом в науке признали метод лечения мочекаменной болезни «американскими горками» и исследование эректильной дисфункции с помощью почтовых марок.

Отдельно отметили японского медика Акира Хориучи, который научился сидя выполнять колоноскопию — осмотр поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. Исследователь победил в номинации «Медицинское образование».

Награду в области химии получили трое исследователей, которые доказали, что человеческая слюна идеально очищает грязные поверхности. Ученые из шведской академии сельскохозяйственных наук победили в номинации «Биология». Они доказали, что человек может определить на вкус вино, в котором плавала муха, так как оно отличается горьким привкусом.

Команда под руководством Теи Блэклер выяснила, почему мужчины изучают инструкции чаще женщин, а молодые люди ими вовсе не пользуются, за что получила премию в области «Литература».

В номинации «За мир» премию получили ученые, которые изучали ругательства участников дорожного движения. Они выяснили, что агрессивное поведение за рулем связано с личными особенностями человека, а также с уровнем стресса и усталости.

Сама церемония вручения премии традиционно проходила в атмосфере юмора и абсурда. В этом году ее переводили на пять языков — русский, немецкий, португальский, китайский и сырный (переводчик называл случайные сорта сыра). При этом перевод шел одновременно в один микрофон, поэтому из сказанного невозможно было понять ни слова. Вручение наград перемежалось с исполнением фрагментов шуточной оперы «Разбитое сердце», написанной специально для церемонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Шнобелевская премия определила самые абсурдные «научные» достижения