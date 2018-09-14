МЧС предупреждает: на Ростовскую область надвигается шторм

Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM На Ростовскую область надвигается циклон. Погода в Донском регионе ухудшится: ожидаются дожди, местами грозовые ливни с градом, порывы ветра усилятся до 20−22 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 14 сентября.

Синоптики информируют об ухудшении погодных условий с 15 сентября и не обнадеживают: ураган покинет регион только во второй половине дня 17 сентября.

Спасатели рекомендует жителям Ростовской области соблюдать меры безопасности в непогоду и быть предельно осторожными. Взрослым не рекомендуется оставлять коляски под деревьями, вблизи рекламных щитов, автомобилистов просят не парковать машины рядом со зданиями. Также пешеходам не стоит прятаться от ветра за остановками общественного транспорта.