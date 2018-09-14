В Приамурье в реку Зея выпустили 3,6 тысячи мальков амурского осетра

Благовещенск, , 11:26 — REGNUM Бурейская ГЭС в Амурской области поддержала акцию по зарыблению реки Зея, во время которой во взрослую жизнь отправились 3,6 тысячи мальков амурского осетра, сообщает 14 сентября пресс-служба «РусГидро».

Отмечается, что проект реализован в целях поддержания численности ценного вида в бассейне Верхнего и Среднего Амура. Акция прошла в районе села Красноярово в рамках благотворительной программы «Чистая энергия». Это четвертый раз, когда специалисты выпускают мальков осетровых в реку Зея. Всего за пять лет предприятие провело в регионах 30 подобных акций.

Молодь осетра была подготовлена на Анюйском осетровом рыбзаводе (Хабаровский край). К реке сеголетков доставили в специальных контейнерах с поддержанием необходимой температуры и уровня кислорода в воде. Как пояснили специалисты Главрыбвода, место у Красноярово было выбрано не случайно, поскольку в этой части реки находится хорошая кормовая база для рыбы, а сам район расположен далеко от мест интенсивного промысла.

Амурский осетр — крупная пресноводная осетровая рыба, достигающая длины 3 м и массы тела до 160 кг. Это эндемичный вид осетровых рыб, находящийся под угрозой исчезновения. С 1958 г. промысел осетра в российских водах Амура запрещен.

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