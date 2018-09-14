Экс-глава челябинского «Гринфлайта» арестован и поедет в колонию

Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Свердловский областной суд оставил без изменения приговор челябинскому застройщику Сергею М. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облсуде.

Приговор бывшему главе компании «Гринфлайт» был вынесен 11 апреля Центральным судом Челябинска. Ему назначили два с половиной года общего режима. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. М. признал свою вину и заключил со следствием соглашение.

Его обвиняли в совершении умышленных невыгодных для компании сделок. Деньги компания потеряла. Потерпевшими признаны 4320 дольщиков.

Приговор обжаловали и прокуратура, и защита, а также потерпевшие. При этом последние просили заменить колонию на условное наказание. Они отметили что в отношении них все обязательства были исполнены и себя пострадавшими они не считают.

Свердловский облсуд оставил приговор в силе. В зале суда Сергей М. был взят под стражу.