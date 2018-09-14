Жители Подмосковья выберут более 1,9 тыс. участков автодорог для ремонта

Красногорск, , 11:59 — REGNUM Жители Подмосковья смогут выбрать свыше 1,9 тыс. участков автодорог для ремонта на портале «Добродел». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. По словам руководителя ведомства Игоря Трескова, из них более 400 региональных и 1,5 тыс. муниципальных объектов. Участки были определены по результатам сбора предложений и обследования дорог.

«По результатам был сформирован список автодорог, не требующих проведения капитальных работ, а только замены асфальтобетонного покрытия. По итогам голосования дороги, получившие наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта на 2019 год», — заявил Тресков.

Голосование за ремонт дорог 2019 года пройдёт с 12 сентября по 2 ноября 2018 года. В нём могут принять участие зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или прошедшие упрощённую форму регистрации через электронную почту.

В пресс-службе также отметили, что благодаря голосованию жителей в 2017 и 2018 годах в регионе было отремонтировано более 700 дорог общей протяженностью свыше 1200 километров. Так, ежегодно жители формируют около 20% от всей программы ремонта областных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Подмосковья оставили на портале «Добродел» около 177 тыс. предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 год. Самыми активными оказались муниципалитеты за пределами ЦКАД, в частности, Павловский Посад, Клин, Шатура и Зарайск.

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