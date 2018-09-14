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Жители Подмосковья выберут более 1,9 тыс. участков автодорог для ремонта

Общество

Голосование за ремонт дорог Московской области на 2019 год проходит на портале «Добродел»

Жители Подмосковья выберут более 1,9 тыс. участков автодорог для ремонта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ремонт дорог

Красногорск, 14 сентября 2018, 11:59 — REGNUM  Жители Подмосковья смогут выбрать свыше 1,9 тыс. участков автодорог для ремонта на портале «Добродел». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. По словам руководителя ведомства Игоря Трескова, из них более 400 региональных и 1,5 тыс. муниципальных объектов. Участки были определены по результатам сбора предложений и обследования дорог.

«По результатам был сформирован список автодорог, не требующих проведения капитальных работ, а только замены асфальтобетонного покрытия. По итогам голосования дороги, получившие наибольшее число голосов, будут включены в программу ремонта на 2019 год», — заявил Тресков.

Голосование за ремонт дорог 2019 года пройдёт с 12 сентября по 2 ноября 2018 года. В нём могут принять участие зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или прошедшие упрощённую форму регистрации через электронную почту.

В пресс-службе также отметили, что благодаря голосованию жителей в 2017 и 2018 годах в регионе было отремонтировано более 700 дорог общей протяженностью свыше 1200 километров. Так, ежегодно жители формируют около 20% от всей программы ремонта областных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Подмосковья оставили на портале «Добродел» около 177 тыс. предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 год. Самыми активными оказались муниципалитеты за пределами ЦКАД, в частности, Павловский Посад, Клин, Шатура и Зарайск.

Читайте подробнее: Жители Подмосковья собрали 177 тыс. предложений по ремонту местных дорог

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Городское благоустройство
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