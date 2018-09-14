На московских дорогах 14 сентября час пик начнется около 15:00

Москва, , 11:20 — REGNUM На дорогах Москвы во второй половине дня 14 сентября в связи с хорошей погодой ожидаются пробки по направлению в область. Об этом сообщает пресс-служба «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).

Отмечается, что затруднения дорожного движения начнутся около 15:00 и будут продолжаться примерно до девяти-десяти часов вечера. Основные пробки, по сведениям ЦОДД, будут ждать автомобилистов на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД.

Кроме того, заторы ожидаются на Ленинградском, Рязанском, Мичуринском и Волгоградском проспектах, а также на Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и улице Люблинская.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Москве сотрудники ГИБДД задержали группу мошенников, выдававших себя за сотрудников Центра организации дорожного движения.

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