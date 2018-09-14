Поторопились: Модели plus-size раскритиковали интернет-магазин

Лондон, , 11:14 — REGNUM В соцсетях раскритиковали свитшот, поступивший в продажу в интернет-магазине Revolve. Виной тому стала надпись на нём: «Быть толстой — это не красота. Это оправдание». Однако оказалось, что создатели коллекции, наоборот, пытались выступить против интернет-травли.

На свитшот обратила внимание plus-size модель Фелисити Хейворд. Она поделилась находкой в своём Twitter, запись быстро стала вирусной.

https://twitter.com/FelicityHayward/status/1039889946197352448

Однако вскоре оказалось, что это не единственная вещь с подобным посылом. Cosmopolitan сообщил, что в коллекцию входят свитшоты с такими надписями: «Если бы её лицо заменили на твою з*дницу (отредактировано, — прим.ред.), это было бы всё равно лучше, чем её лицо», «Шл*ха (отредактировано, — прим.ред.). Феминистка. Ночной кошмар», «Ужасный итог современного феминизма» и другие.

Все эти свитшоты — благотворительный проект Revolve, созданный совместно с брендом LPA и направленный на борьбу с травлей в интернете. Изображённые на свитерах цитаты должны были, наоборот, подчёркивать абсурдность подобных утверждений. По ошибке вышеупомянутый свитшот попал на сайт Revolve за день до официального релиза, из-за чего бренд и магазин столкнулись с волной негативных отзывов.

«То, что было задумано как манифест о современной интернет-культуре и её отношении к современным женщинам, оказалось ошибочным. Мы планировали выпустить релиз с подробным объяснением о том, что это за коллекция, но, к сожалению, этого не получилось. Теперь мы можем лишь принести извинения всем поклонникам нашего бренда и поддержать Revolve в их решении удалить товар с сайта», — написали представители LPA в Instagram.

Ранее с критикой столкнулся интернет-магазин Asos. На сайте появилась одежда, размер которой оказался меньше, чем международный XXS. Магазин осудили за пропаганду нездоровой худобы.

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