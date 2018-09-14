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Пассажиры электричек смогут купить билеты в мобильном приложении

Общество

Пассажиру, который с помощью банковской картой или Apple Pay сможет приобрести разовый билет, будет доступен проезд в электричке между 10 станциями Павелецкого направления

Пассажиры электричек смогут купить билеты в мобильном приложении
© ИА REGNUM
Электричка на железнодорожном переезде

Москва, 14 сентября 2018, 10:55 — REGNUM  Пассажиры электричек Павелецкого направления уже с 15 сентября 2018 г. смогут купить билеты в мобильном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«15 сентября в официальном мобильном приложении ЦППК «Расписание электричек» появится функция покупки билетов», — говорится в сообщении.

Пассажиру, который с помощью банковской картой или Apple Pay сможет приобрести разовый билет, будет доступен проезд в электричке между 10 станциями Павелецкого направления.

Отмечается, что пользователю перед проходом через турникет необходимо активировать электронный билет на станции отправления.

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