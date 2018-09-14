Пятница, 14 Сентября 2018 года
11:54:12 МСК

СМИ рассказали об утечке воздуха на МКС до обнаружения отверстия в «Союзе»

Общество

В течении двух-трех суток никто не обращал внимания на эту утечку, сказал источник

СМИ рассказали об утечке воздуха на МКС до обнаружения отверстия в «Союзе»
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж. Роман Качанов. 1981. СССР
Космический корабль

Москва, 14 сентября 2018, 10:46 — REGNUM  Утечка воздуха на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) российском корабле «Союз МС-09» могла начаться еще до обнаружения отверстия, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

«Датчики МКС фиксировали небольшое падение давления еще за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09», — сказал источник.

По его словам, в течении двух-трех суток никто не обращал внимания на эту утечку, пока падение давления не превысило 0,5 мм рт. ст. в час, что является предельным показателем.

Напомним, в конце августа на борту МКС экипаж зафиксировал падение давления воздуха. Вскоре была обнаружена пробоину в корпусе корабля «Союз МС-09», которую быстро задраили, угрозы экипажу не было.

В свою очередь, ряд СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09» могли намеренно сделать американские астронавты.

Читайте также: «А ракетой по кораблю»: соцсети о порче «Союза» астронавтами США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить