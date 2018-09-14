СМИ рассказали об утечке воздуха на МКС до обнаружения отверстия в «Союзе»

Москва, , 10:46 — REGNUM Утечка воздуха на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) российском корабле «Союз МС-09» могла начаться еще до обнаружения отверстия, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

«Датчики МКС фиксировали небольшое падение давления еще за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09», — сказал источник.

По его словам, в течении двух-трех суток никто не обращал внимания на эту утечку, пока падение давления не превысило 0,5 мм рт. ст. в час, что является предельным показателем.

Напомним, в конце августа на борту МКС экипаж зафиксировал падение давления воздуха. Вскоре была обнаружена пробоину в корпусе корабля «Союз МС-09», которую быстро задраили, угрозы экипажу не было.

В свою очередь, ряд СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09» могли намеренно сделать американские астронавты.

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