Эхо авиакатастрофы: обновлённый мемориальный комплекс и панихида в Перми

Пермь, , 10:43 — REGNUM В Перми ранним утром 14 сентября прошла панихида по погибшим в результате крушения «Боинга 737−500». Родные и близкие собрались на месте крушения, где сейчас расположен мемориальный комплекс, сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, в конце лета 2018 года пермяки обращались к губернатору с просьбой отремонтировать памятник. В коллективном письме говорилось о плачевном состоянии мемориала. Столбы, символизирующие зажженные свечи в память о каждом из погибших, из-за работы косильщиков травы оказались обесточенными, тротуарная плитка под тяжестью грузовиков — раздавленной. Кроме того, были повреждены или уничтожены деревья, которые сажались в память о каждом погибшем.

На сегодняшний день мемориальный комплекс приведен в порядок. На его территории появились стелы с фотографиями погибших пассажиров и членов экипажа.

Днем 14 сентября пермяки вновь соберутся на месте трагедии. В небо запустят 88 именных воздушных шаров в память о жертвах катастрофы.

Напомним, 14 сентября 2008 года в Перми при заходе на посадку забился самолет, выполнявший рейс из Москвы. На его борту находились 88 человек: 82 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.