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Экипаж корабля «Союз МС-10» возьмет мягкую игрушку в космос

Общество

Плюшевая такса «оповестит» жёстко пристегнутых к креслам космонавтов о невесомости на «Союзе МС-10»

Экипаж корабля «Союз МС-10» возьмет мягкую игрушку в космос
Цитата из х/ф «Время первых». Реж. Дмитрий Киселёв. 2017. Россия
Экипаж космического корабля

п.г.т. Звездный городок, Московская область, 14 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  Плюшевая такса станет индикатором невесомости экипажа космического корабля «Союз МС-10», который в октябре текущего года отправится на Международную космическую станцию (МКС). Об этом, как передает РИА Новости, сообщил командир корабля Алексей Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

По его словам, мягкая игрушка будет в роли индикатора невесомости уже второй раз, так как «первый раз это была сова».

Овчинин добавил, что плюшевая такса «оповестит» жёстко пристегнутых к креслам космонавтов о невесомости на «Союзе МС-10».

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