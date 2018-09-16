Выдающиеся лесоводы: профессиональный праздник

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 16 сентября, отмечается День работников леса. Праздник отмечают не только в России, но также в Белоруссии, Киргизии и на Украине.

Евгений Алексеев

Выдающийся русский и советский лесовод начинал свою деятельность как помощник лесничего в европейской части России. В 1922 году он уже возглавлял Лесной отдел Наркомзема УССР. В том же году по инициативе Алексеева создали лесоинженерный факультет Киевского сельскохозяйственного института, с 1923 года Евгений Венедиктович стал его первым деканом и получил звание профессора общего лесоводства. Он создал оригинальную классификацию лесных насаждений и составил подробную «Инструкцию для учёта и описания лесов Украины».

Георгий Морозов

Георгий Морозов обучался у российских и зарубежных лесоводов, что позволило ему создать единое цельное учение о лесе, связанное с материалистической теорией Чарльза Дарвина и учением о почве Василия Докучаева. Морозов раскрыл сложную взаимосвязь живых и косных компонентов леса, разработал учение о типах насаждений, развил представление о сменах лесных пород, обосновал теорию рубок и лесовозобновления. Его труды оказали большое влияние на развитие биогеоценологии и лесоведения.

Александр Яблоков

На протяжении 30-летней научно-практической деятельности под руководством селекционера Александра Яблокова было выведено несколько сотен новых сортов различных хвойных и лиственных пород для лесного хозяйства и озеленения населенных территорий. За выведение новых сортов гибридных тополей Яблоков получил Государственную премию СССР, а также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.

18 сентября 1977 года в СССР приняли «Лесное законодательство», регулирующее вопросы лесного хозяйства. В этот же день приняли решение официально отмечать День работников леса в третье воскресенье сентября. Это профессиональный праздник специалистов лесного хозяйства и лесной охраны, сотрудников лесозаготовительных и целлюлозно-бумажных предприятий, а также ветеранов лесного комплекса.

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