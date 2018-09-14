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Урал прощается с писателем Александром Верниковым

Общество

Известный уральский прозаик и поэт скончался 12 сентября

Урал прощается с писателем Александром Верниковым
Цитата из х/ф «Остановился поезд». Реж. Вадим Абдрашитов. 1982. СССР
Похоронная церемония

Екатеринбург, 14 сентября 2018, 09:53 — REGNUM  В Екатеринбурге 12 сентября 2018 года скоропостижно скончался легендарный переводчик, писатель и педагог Александр Верников. О безвременной кончине знаковой для уральской литературы личности сообщает сайт Института международных связей, где он преподавал последние 18 лет.

Александр Самуилович Верников родился в 1962 году в годе Серове. Окончил факультет иностранных языков Свердловского педагогического института. Трудовую деятельность начинал учителем в школе. Известен на Урале больше как поэт и прозаик. Печатался в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь».

"Яркая и харизматичная личность Александра Самуиловича останется в памяти сотен выпускников. Выражаем соболезнование родным, близким и коллегам в связи с тяжёлой утратой», — сообщается на сайте ИМНС.

Дата и место прощания со знаковым для уральской литературы писателем и поэтом Александром Верниковым на данный момент неизвестны.

«Всегда, когда уходят друзья, становится меньше света и тепла. У Александра Верникова было много друзей. Большая потеря», — прокомментировал утрату известный уральский журналист и писатель Евгений Касимов.

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