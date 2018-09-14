В Таиланде полиция задержала 155 нелегальных мотогонщиков

Бангкок, , 09:26 — REGNUM В провинции Патумтхани Таиланда стражи порядка задержали 155 человек, участвовавших в нелегальных мотогонках и противозаконно модифицировавших свои мотоциклы. Об этом пишет 14 сентября газета Daily Nation.

По сведениям издания, в руки сотрудников правопорядка попал также 20-летний организатор гонок, который вел активную деятельность в соцсети Facebook.

Отмечается, что полицейские Таиланда конфисковали у нелегальных гонщиков 161 мотоцикл, поскольку транспортные средства были оборудованы системами, усиливающими громкость выхлопа до уровня выше 95 децибел.

Как сообщало ИА REGNUM, около 6,5 тыс. жителей Таиланда потеряли свободу из-за того, что делали ставки на исход матчей ЧМ-2018 по футболу в России.

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