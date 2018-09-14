За взятки на ЕГЭ получили большие сроки две чиновницы в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 09:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вынесен обвинительный приговор двум участницам преступного сообщества, которое зарабатывало на сдаче ЕГЭ. Ранее уже были осуждены несколько членов этой группы.

Последними получили наказание экс-глава регионального центра ЕГЭ Фатима С. и сотрудница республиканского министерства образования Оксана Ш. Бывшую главу центра сдачи ЕГЭ осудили на 8,5 лет лишения свободы, ее подельница получила восемь лет заключения в колонии общего режима, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, факт фальсификации результатов Единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарии был вскрыт летом 2013 года. Следствие выявило преступную группу, которую создала руководитель республиканского Центра обработки информации ЕГЭ Фатима С. и трое ее подчиненных. Они вносили исправления в оригиналы экзаменационных работ, позволяющие повысить баллы ЕГЭ.

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За свою «работу» злоумышленники получали вознаграждение в размере от 30 до 80 тысяч рублей. В результате обысков в квартирах подозреваемых было обнаружено в общей сложности более 1,2 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела была проведена повторная проверка экзаменационных работ всех выпускников Кабардино-Балкарии, получивших высокие баллы. Аннулированы результаты 19 работ. По итогам ЕГЭ были уволены вице-премьер Галина П. и глава департамента надзора и контроля в сфере образования минобра КБР Тамара Д.

Напомним, в 2015 году был осужден на шесть лет условно бывший завсектором хозяйственного обеспечения республиканского Центра обработки информации ЕГЭ Эдуард С., также являвшийся членом преступной группы.