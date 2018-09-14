В Зауралье необученных людей отправляли на опасное производство

Курган, , 09:12 — REGNUM В Кетовском районе Курганской области 12 человек получили поддельные документы об образовании, в числе которых — удостоверения, позволяющие работать в электроустановках напряжением до 1000 В, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия подделкой документов, из-за которой на производство попадали неподготовленные люди, подвергая опасности свое и чужое здоровье, занималась 60-летняя директор частного учреждения дополнительного профессионального образования в Кетовском районе. Женщине инкриминируют 12 преступлений по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа», четыре коммерческих подкупа в значительном размере за незаконные действия и четыре мелких коммерческих подкупа на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.

Учреждение, которое возглавляла подозреваемая, проводило обучение по различным профессиям рабочих специальностей и проверку знаний требований охраны труда. За вознаграждение в 2,5 тысяч рублей и выше здесь можно было получить соответствующие документы, в том числе, свидетельства об обучении профессии «токарь», «бетонщик», «каменщик» и допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В не изучая материал и не сдавая экзаменов.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направляют в суд. На имущество обвиняемой наложен арест на сумму 126 тыс. рублей.

Напомним, недавно по настоянию прокуратуры в Курганской области закрыли доступ к сайтам, продававшим поддельные документы об образовании, однако тогда в центре внимания были вузовские дипломы.

Добавим, что даже без поддельных свидетельств об освоении профессии, в регионе высокий уровень получения травм на производстве. Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории одного из ООО в Кургане ранее погиб сотрудник, выполняя инструкции начальства.

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