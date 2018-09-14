Немецкое издание BILD призвало к нулевой толерантности к арабским кланам

Берлин, , 09:07 — REGNUM В Германии тысячи граждан приходят на похороны только тех людей, кто отдал свою жизнь во имя службы стране. Это канцлеры, федеральные президенты, люди, которые жили во имя идеи верховенства закона. Вот почему людей должны глубоко взволновать эти кадры из Берлина, пишет издание BILD 14 сентября.

В столице Германии прошли похороны члена арабской мафии, на которые пришли тысячи мусульман, чтобы проводить его в последний путь. 36-летний уроженец Палестины Нидаль Р. был убит в перестрелке с враждующим кланом 9 сентября. Конечно, не все присутствовавшие на похоронах — преступники, рожденные в арабских странах. Но каждый арабский преступник побывал на этих похоронах. Скорее всего, там были и те, кто произвел эти смертельные выстрелы. И бесчисленное количество радикальных исламистов. Люди, которые желают смерти всем евреям и их государству. Люди, которые презирают немецкие законы, полицию, юстицию. Люди, для которых пребывание в тюрьме является честью.

Этот преступный клан — вне контроля полиции как в Берлине, так и по всей стране. В его рядах насчитываются сотни (!) тысяч человек, он превратился в «государство в государстве» и держит в страхе тех прокуроров и полицейских, кто пытался противостоять ему.

Похороны преступника в Берлине показывают, насколько катастрофично потерпела неудачу идея интеграции. Политика долго игнорировала клановую структуру и слишком часто объясняла ее культурным обогащением. Правовое государство слишком мало знает о кланах, а кланы ничего не желают знать о правовом государстве.

Появление арабской организованной преступности в Германии стало результатом переселения, спровоцированного войной в Ливане. Многие политики видят сцены, подобные этим берлинским, несколько раз в год — когда про них печатают в газетах. Однако для многих людей в немецких городах они уже стали частью городского пейзажа.

Конечно, это пугает. Конечно, это подрывает веру в верховенство закона и убеждение в том, что Германия сможет успешно интегрировать сотни тысяч людей, нашедших здесь убежище. Вот почему ответом правового государства на организованную арабскую преступность должна быть только нулевая толерантность, заключает издание.