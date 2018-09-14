Из Курганской области депортировали около сотни нелегальных мигрантов

Курган, , 09:01 — REGNUM В 2018 году на пункт пропуска Государственной границы РФ в Курганской области препроводили 97 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФССП по региону.

Жители из соседних республик приезжают в Россию на заработки, а граничащая с Казахстаном Курганская область выступает удобным пунктом транзита. Среди нарушителей — те, у кого истек срок патента на работу, а также те, кто его даже не оформлял. Большая их часть — 35 человек — граждане Узбекистана. На втором месте мигранты из Таджикистана — 24 человека, на третьем — из Казахстана (20 человек).

Остальные приехали из Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Молдавии и Армении, а также с Украины.

В суде нарушители миграционного законодательства объясняли, что собирались легально зарабатывать в России, но когда срок рабочего патента истекал, находилось много причин, чтобы остаться: заболевшая сожительница, внебрачный сын или отсутствие денег. Всех оштрафовали, на пять лет запретили въезд в РФ и выдворили за ее пределы.

Напомним, что помимо иностранных граждан, прибывших в страну по документам, но превысившим сроки пребывания, есть и те, кто даже не пытался прибегнуть к законным средствам миграции. Как правило, это те, кому за ранее совершенные нарушения запретили въезд на территорию РФ. На транспортировке таких людей в приграничных регионах строится нелегальный бизнес. В августе 2018 года в Курганской области, как писало ранее ИА REGNUM, была раскрыта преступная группа, которая помогала 24 иностранным гражданам незаконно проживать в России: её члены продавали иностранцам сертификаты на знание языка и законов, необходимые для оформления патентов на работу и разрешений на проживание.

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