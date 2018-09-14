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В Хакасском университете установили симуляторы для будущих врачей

Общество

Самым дорогим стал манекен за миллион рублей

Абакан, 14 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  Хакасский государственный университет (ХГУ) инвестировал два миллиона рублей в приобретение нового профессионального оборудования, оно позволит студентам-медикам проходить практику и процедуры аккредитации, сообщает 14 сентября пресс-служба вуза.

Многоцелевые симуляторы предназначены для обучения ухаживанию за новорождёнными, введению внутримышечных инъекций, а также другим медицинским процедурам. Отмечается, что самым дорогим в наборе оборудования стал манекен для отработки навыков сестринского ухода — на него потратили почти миллион рублей.

Директор медико-психолого-социального института ХГУ Оксана Килина сообщила, что этот манекен создан из мягкого прочного материала с реалистичной на ощупь кожей и точными анатомическими ориентирами, а приобретенное оборудование обеспечит высокий профессиональный уровень подготовки специалистов.

В вузе напомнили, что специализированная техника обновляется ежегодно: в прошлом году был приобретен комплекс для сердечно-лёгочной реанимации ребёнка до года, онлайн-система для отработки навыков исследования органов грудной клетки, брюшной полости и внутривенного введения лекарственных веществ.

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