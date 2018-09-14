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На юге Китая полицейские изъяли кокаина на 1 млрд юаней

Общество

В общей сложности было задержано 19 подозреваемых, включая несколько жителей Гонконга

Гуанчжоу, Китай, 14 сентября 2018, 08:50 — REGNUM  Полиция китайского города Шэньчжэня на юге Китая сообщила об изъятии 1,331 кг кокаина общей стоимостью 1 млрд юаней (153,85 млн) в рамках специальной операции с полицией Гуанчжоу и Чжухая, сообщает 14 сентября газета China Daily.

В общей сложности было задержано 19 подозреваемых, включая несколько жителей Гонконга. За время полицейской операции было также изъято три транспортных средства, используемых для транспортировки наркотиков. Потребовалось более 20 полицейских и три непрерывных дня работы, чтобы изъять столь крупную партию кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 200 кг метамфетамина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае задержали перевозчика наркотиков с двумя центнерами метамфетамина

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