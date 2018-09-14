В камчатском заказнике медведица усыновила осиротевшего медвежонка

Петропавловск-Камчатский, , 08:41 — REGNUM В Южно-Камчатском заказнике медведица приняла в свою семью медвежонка, который остался без матери, сообщает 14 сентября пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Так, в конце августа в компании медведицы и двух детенышей-сеголеток был впервые замечен медвежонок-лончак. По словам исследователей, детеныш упорно следовал за семьей, устраивался вместе с ними на отдых, кормился пойманной самкой рыбой и играл с малышами.

«Медведица достаточно терпимо относилась к присутствию сироты. После первых встреч необычная семья медведей была отмечена вновь только накануне, — говорится в сообщении. — Приёмыш стал полноправным членом семьи».

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Однако, отметили в заповеднике, пропал один из родных детенышей медведицы. Вместе с тем это второй зарегистрированный случай в этом регионе, когда медведица усыновляет чужого медвежонка. В дикой природе самки обычно агрессивно относятся к чужим медвежатам, отгоняя их от себя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке медведь подружился с бездомной собакой. Обитают хищник и пёс-дворняжка на местной свалке. Один из жителей полуострова сумел снять видео, где видно, как огромный хищник и пёс резвятся и играют. По словам специалистов, дружба собаки и медведя — редчайшее явление.

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