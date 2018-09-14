В Якутии получателям дальневосточных гектаров не отдали вовремя договоры

Якутск, , 08:42 — REGNUM В Якутии получателям дальневосточных гектаров землю передали в собственность, не дав на руки вторые экземпляры договоров на безвозмездное пользование ею. Необходимые для начала использования земли документы люди получили с большой задержкой и только после вмешательства прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В прокуратуру обратились четыре получателя участков в Алданском и Нерюнгринском районах республики. Заявки на землю они подали ещё в 2017 году, в июне того же года договоры безвозмездного пользования земельным участком после подписания обеими сторонами прошли государственную регистрацию. Однако вторые экземпляры документов, которые должны выдаваться пользователям земли по закону о предоставлении участков в границах лесного фонда, получателям гектаров своевременно не доставили.

Якутская природоохранная прокуратура внесла представление в адрес исполняющего обязанности руководителя департамента по лесным отношениям Алексея Агеева об устранении допущенных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо, получатели гектаров наконец получили договоры безвозмездного пользования землёй.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов ранее заявлял, что не всё идёт гладко с большими участками земли, которые раздают на Дальнем Востоке, и наличие проблем уже заметили в правительстве РФ. Он подчеркнул, что получить большой участок земли без дорог и коммуникаций — это одно, а использовать его — совсем другое.

«Пока я видел лишь самые общие цифры о том, сколько участков выделено — но вот о конкретных успехах по их освоению речи, по-моему, до сих пор нигде не шло», — обратил внимание Тумусов.