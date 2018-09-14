На встрече со студентами Москалькова сообщила о подходах судей к наказаниям

Калуга, , 08:34 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Калужский государственный университет (КГУ) им. К. Э. Циолковского, где провела встречу с ректором Максимом Казаком и приняла участие в дискуссии со студентами, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что встреча была насыщенной: после краткого представления гостей — российского омбудсмена, уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова, министра образования и науки региона Александра Аникеева — участники встречи смогли задать свои вопросы.

На вопрос Казака о том, что в обществе идет много разговоров об ужесточении наказания, российский омбудсмен сообщила, что в законодательстве есть достаточно жесткие статьи, однако судьи не применяют их в полной мере. Главное, по ее мнению, не ужесточение, а неотвратимость наказания.

Отмечается, что во время встречи Москалькова ответила на многие другие вопросы: о проблеме фальсификации лекарств и продуктов, продвижении законопроекта по противодействию насилию в семьях, наказании за перепосты в интернете.

В ходе встречи омбудсмен также сообщила, что Калуга и Калужская область занимают последнее место по количеству обращений граждан по поводу нарушений их прав. В этом она видит как заслугу руководства области, так и заслугу уполномоченного Зельникова.

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