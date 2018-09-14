Новосибирский минтруд предложил новые направления поддержки пенсионеров

Новосибирск, , 08:39 — REGNUM Помощь в трудоустройстве пенсионеров, обучение и переобучение людей предпенсионного возраста, содействие в адаптации на рабочих местах — это те направления, которые сегодня находятся в числе разрабатываемых министерством труда и социального развития Новосибирской области. Совместно с депутатским корпусом новосибирское правительство выступает за сохранение имеющихся мер социальной поддержки для пенсионеров.

Как отметили в министерстве труда и социального развития региона, в настоящее время решаются ключевые задачи по внедрению новых подходов к предоставлению мер социальной поддержки с учётом основных приоритетов развития региона. Среди них — предотвращение бедности, предоставление возможности трудоустройства для людей пенсионного возраста, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время региональное министерство труда и социального развития выступает за сохранение имеющихся мер социальной поддержки для пенсионеров и совместно с Законодательным собранием области прорабатывает нормативно-правовые акты, направленные на улучшение социально-экономического положения этой категории граждан.

В профильном ведомстве напомнили, что на территории Новосибирской области действуют следующие региональные меры социальной поддержки людей пенсионного возраста: ежемесячная денежная выплата (закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ), компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (закон Новосибирской области от 06.12.2013 № 380-ОЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности для работодателей за необоснованное увольнение или неприём на работу граждан, чей возраст приближается к пенсионному.

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