От холеры в Нигере скончались 55 человек

Ниамей, , 08:32 — REGNUM Вспышка холеры в Нигере стала причиной 55 смертельных случаев, сообщает 14 сентября Anadolu.

По данным агентства, занимающегося гуманитарными вопросами, в период с 5 июля по 10 сентября в стране было зафиксировано 2 тыс. 752 случая заражения инфекцией, из них 55 человек скончались.

Эпицентром распространения холеры является регион Маради, где зафиксировано 98% всех случаев заражения. Однако болезнь преодолела границы региона и достигла минимум трех других.

Напомним, холера является острым инфекционным заболеванием, вызываемым соответствующими бактериями. Болезнь сопровождается диареей, рвотой и быстрым обезвоживанием организма.

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