С начала года в московском метро установили более 300 новых турникетов

Москва, , 08:26 — REGNUM Более 300 новых турникетов с прозрачными створками установили с начала года в Московском метрополитене, сообщает 14 сентября пресс-служба столичной администрации.

Так, турникеты были заменены на 17 станциях, расположенных на различных линиях. Среди них — «Сокол», «Воробьевы горы», «Улица 1905 года», «Перово», «Краснопресненская», «Кантимировская» и другие.

Отмечается, что новые турникеты работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров. В новых устройствах есть возможность для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее систему распознавания лиц, разработанную Сбербанком и компанией VisionLab, успешно протестировали на четырех станциях Московского метрополитена. За месяц тестирования системы правоохранительным органам удалось и задержать 42 преступника.

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