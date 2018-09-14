Тамбовский губернатор: Главный потенциал развития — в людях

Тамбов, , 08:26 — REGNUM Три года назад жители региона выбрали Александра Никитина главой администрации Тамбовской области, тогда за него проголосовало около 85% избирателей. За этот небольшой срок Тамбовщина вышла в число передовых регионов страны по многим направлениям, движение вперед и вверх успешно продолжается, пишут тамбовские СМИ. Губернатор подчеркивает, что главный потенциал развития — в людях.

Итоги трехлетней работы Александра Никитина на губернаторском посту — главная тема региональных СМИ 13 сентября. В публикациях лидеры мнений, эксперты и общественники отмечают: положительные изменения, которые ощутили на себе жители Тамбовщины, говорят о том, что свою предвыборную программу Александр Никитин последовательно выполняет. В экономике, социальной сфере реализованы конкретные проекты, которые без личного участия руководства региона вряд ли могли бы состояться.

«Летом 2015-го в основном была сформирована новая команда главы региона, перед которой поставлена амбициозная цель — вывести область в число лидеров. Сегодня можно с уверенностью сказать, что задача в целом выполнена, однако останавливаться на достигнутом губернатор не собирается. «Тамбовщина может больше» — не только слоган избирательной кампании Александра Никитина, но и ежедневное руководство к действию», — пишет газета «Тамбовская жизнь.

Многие СМИ составляют подборки наиболее значимых событий, произошедших в жизни региона. Так, областное телевидение «Новый век» отмечает, что под руководством Александра Никитина в регионе были открыты крупнейшие в стране социальные объекты: центр единоборств, геронтологический центр, перинатальный центр, школа «Сколково». В сфере АПК введены крупнейшие животноводческие комплексы: «Тамбовский бекон», «Тамбовская индейка», «Токаревская птицефабрика», комбикормовый завод и центр по разделке мяса компании «Ашан», построен первый рыбоводческий комплекс «Тамбовский осетр». Промышленные предприятия вывели регион в лидеры России по темпам производства продукции.

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Культурные прорывы и спортивные победы отмечает областной портал «Топ68»:

"Своим стремлением к покорению новых вершин и волей к победе глава области заразил местных спортсменов. Таких высот местные команды игровых видов спорта не достигали никогда. «Тамбов» — чемпион в футболе и баскетболе, волейболе и дважды в хоккее. Команды перешли в более высокие лиги. Но для хороших результатов были нужны и хорошие площадки, инфраструктура. Все это в регионе создали и развивают».

Полностью изменены и управленческие подходы, а открытость и эффективность стали главными ценностями региональной власти.

«С первых дней молодой губернатор определил важнейшие векторы движения вперед, в числе которых дебюрократизация отношений власти и жителей области. Губернатор личным примером показывает, что такое открытость власти и как оперативно реагировать на конкретные ситуации. Налицо положительная стабильность имиджа руководителя области и всей администрации», — публикует мнение депутата Госдумы Александра Полякова ИА «ОнлайнТамбов».

Большие возможности открылись перед молодыми талантами. На формировании звена управленческих кадров нового уровня сделан особый акцент, а тамбовская молодежь оказала в этом поддержку. Доказательство тому — отзывы участников конкурса «Лидеры Тамбовщины», которые 13 сентября заполнили социальные сети.

«Ярким примером является лучший проект, реализованный в Тамбовской области за последние три года, направленный на поддержку талантливой молодежи и призванный стать площадкой для формирования кадрового резерва, — конкурс «Лидеры Тамбовщины. Сегодня мы можем создавать новые проекты, новое искусство, новые технологии, потому что есть для этого главное — поддержка нашего губернатора и его команды, — пишет участница конкурса «Лидеры Тамбовщины» Яна Тутарская, поблагодарив главу региона.

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«Сегодня работа с молодежью вышла на новый системный уровень. Реализуются многие проекты и программы, направленные на развитие молодежной политики. Отдельное спасибо хочется сказать за региональный управленческий конкурс среди молодежи «Лидеры Тамбовщины». Александр Валерьевич первым в стране инициировал на региональном уровне конкурс, подобный всероссийскому конкурсу «Лидеры России», — отмечает еще один участник конкурса Сергей Поветьев., подчёркивая, что для него пример губернатор — «это и есть пример настоящего лидера».

Тамбовщина вступила в новый этап развития. Впереди еще много работы и амбициозных задач. Как отмечает сам глава региона:

«Тамбовщина может и должна стать регионом, максимально привлекательным для хорошей жизни. Наши земляки должны быть уверены, что у них есть лучшие условия и возможности для жизни, работы, учебы, отдыха. Вместе с жителями области мы являемся той командой, которая способна решительно и ответственно шагнуть навстречу вызовам времени».

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