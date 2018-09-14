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«Погожий финал рабочей недели»: синоптики о погоде в Москве 14 сентября

Общество

Температура воздуха останется в комфортном для середины сентября диапазоне

«Погожий финал рабочей недели»: синоптики о погоде в Москве 14 сентября
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 14 сентября 2018, 08:06 — REGNUM  Сегодня, 14 сентября, днем в Москве будет переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +21°С, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, в пятницу показания барометров в столичном регионе будут расти, поэтому вероятность осадков ожидается минимальная, а температура останется в комфортном для середины сентября диапазоне.

«Днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в городе +19…+21°, по области +17…+22°», — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный 1−6 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что климатическое лето в Москве завершится к концу текущей недели, а период так называемого бабьего лета продлится всего несколько дней. До конца недели погода днём будет находиться на уровне 20−22 градусов, однако к воскресенью, 16 сентября, столбики термометров опустятся до 17−19 градусов.

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