Выгнавший из автобуса беременную свердловчанку водитель будет наказан

Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM В Екатеринбурге выгнавший из автобуса беременную пассажирку водитель будет наказан. В обслуживающей маршрут 033 транспортной компании обещают лишить его премии, о чём представители компании и заявили журналистам после разгоревшегося скандала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Также водителю придётся ответить за разговор по телефону во время движения. Ему грозит штраф.

Напомним, водитель выгнал беременную пассажирку после того, как она сделала ему замечание за разговор по телефону. Диалог с ним женщина записала на видео и выложила в интернет.

Ситуацией заинтересовались органы прокуратуры. Позднее о начале доследственной проверки заявили органы СКР.

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