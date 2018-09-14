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Виновные в гибели полутора десятков человек приговорены к смерти в Китае

Общество

Промежуточный суд города Юйлинь приговорил трех обвиняемых к смерти и еще двух к смерти с отсрочкой в два года

Сиань, Китай, 14 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  Суд провинции Шэньси на северо-западе Китая вынес приговор 11 обвиняемым по делу о нелегальном производстве взрывчатых веществ, приведшему к гибели 15 человек в 2016 году, сообщает агентство Синьхуа.

Промежуточный суд города Юйлинь приговорил трех обвиняемых к смерти и еще двух к смерти с отсрочкой в два года. Один обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению, в то время, как оставшиеся пятеро получили тюремные сроки от семи до 15 лет.

Напомним, что виновные занимались нелегальным производством взрывчатки в пяти цехах в посёлке Синьминь уезда Фугу. Детонация взрывчатых веществ привела к гибели 15 человек, и еще 100 человек получили ранения.

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