В Кемеровском университете обсудили сотрудничество с испанскими компаниями

Кемерово, , 07:45 — REGNUM Проректор по стратегическому развитию Кемеровского государственного университета Юрий Журавлев провел встречу с руководителем двух испанских компаний Хоакином Позо-Денгра с целью обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества, сообщает 14 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что Позо-Денгра возглавляет компанию Biorizon Biotech, которая специализируется на разработке и производстве биоудобрений, и Clever ICT, предоставляющую решения в IT-сфере. В 2018 году он оказал содействие в поиске научных руководителей для студентов и аспирантов КемГУ, участвующих в конкурсе на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом. Эту поддержку в университете получили три человека, а в феврале 2019 года они отправятся в Испанию.

Также вуз сотрудничает с тремя другими испанскими компаниями: Biosafood y Tomplus, разрабатывающей технологии использования молочнокислых бактерий; Vegelab, применяющей новые экстремофильные микроорганизмы-антагонисты для биологической защиты для фруктов и овощей; Controlbac, разрабатывающей бактерии для стимуляции роста растений.

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