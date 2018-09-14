Из-за тайфуна «Барият» на юге Китая эвакуированы почти 12 тыс. человек

Гуанчжоу, Китай, , 07:40 — REGNUM Около 12 тыс. жителей были эвакуированы в провинции Гуандун на юге Поднебесной в связи с приходом 23-го по счету в Китае тайфуна, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

В общей сложности 11 998 жителей, проживающих в низинах и полуразрушенных зданиях к 15:00 по местному времени 12 сентября были эвакуированы, на 200 строительных площадках была остановлена работа, сообщили местные власти.

Пассажирские суда и паромы прекратили свое обслуживание на переправе между провинцией Гуандун и островной провинцией Хайнань. Более 36 тыс. рыбацких лодок были вынуждены вернуться в гавань.

Отметим, что тайфун «Барият», как ожидается обрушится на прибрежные районы китайской провинции Гуандун уже 14 сентября. Ожидаются сильнейшие шторма и ливни со шквалистым ветром.

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