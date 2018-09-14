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Высокопоставленный китайский коррупционер лишился всего и заплатил сверху

Общество

Бывший законодатель, как было установлено, незаконно получил более 36,59 млн юаней ($5,34 млн)

Шэньян, Китай, 14 сентября 2018, 07:30 — REGNUM  Бывший руководитель Постоянного комитета Ляонинского собрания народных представителей на северо-востоке Китая Ли Вэнькэ приговорен к 16 годам тюремного заключение за взяточничество, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Бывший законодатель, как было установлено, незаконно получил более 36,59 млн юаней ($5,34 млн), за что по приговору суда помимо срока поплатился штрафом в размере 3 млн юаней с изъятием всего незаконно нажитого имущества в пользу казны, говорится в заявлении Промежуточного народного суда Тунхуа в северо-восточной провинции Цзилинь.

Напомним, что в начале сентября Народным судом города Наньян был осужден бывший заместитель председателя комитета Народного политического консультативного совет Китая Лю Шаньбо за взяточничество.

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Коррупция и борьба с ней
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