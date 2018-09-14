В Хабаровске стартовал российско-корейский семинар по дизайну

Хабаровск, , 07:30 — REGNUM Международный семинар по дизайну и проектированию, в котором принимают участие команды студентов и профессоров из университетов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и южнокорейского университета Sun Moon, стартовал на этой неделе в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие носит название Global Capstone Design Workshop Between Korea and Russia. В этом году в нём принимают участие 24 студента и 3 профессора из южно-корейского, трое представителей Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (КнАГТУ) и 22 студента института архитектуры и дизайна ТОГУ.

Первая вводная лекция семинара была посвящена системе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Заведующий кафедрой «Проектирование и ТРИЗ» КнАГТУ профессор Виктор Бердоносов сообщил, что этот метод позволяет решать задачи на уровне изобретений в сфере транспорта, дорог, продовольствия и других.

Профессор также отметил, что главная особенность ТРИЗ в том, что данную методику можно использовать не только в технической сфере, но и в сфере управления биржей или коллективом, и даже в искусстве.

Добавим, шесть команд, сформированных из студентов разных специальностей (архитекторы и дизайнеры), будут работать два дня над созданием общего проекта, который представят на суд жюри 15 сентября, в субботу.

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