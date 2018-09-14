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Новые следы от дрели обнаружены в обшивке корабля «Союз МС-09» — СМИ

Общество

Следы от сверла обнаружены на экране противометеоритной защиты

Новые следы от дрели обнаружены в обшивке корабля «Союз МС-09» — СМИ
Сверление отверстий

Москва, 14 сентября 2018, 07:18 — REGNUM  В обшивке пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-09» нашли новые механические повреждения, которые могли появиться от воздействия дрели. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, следы от сверла обнаружены также на экране противометеоритной защиты, а не только внутри бытового отсека корабля.

Собеседник агентства добавил, что космонавты с помощью эндоскопа провели фото‑ и видеосъемку отверстия, после чего приступили к заделке отверстия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2018 г. в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» была обнаружена микротрещина, которая привела к нештатной ситуации из-за утечки кислорода.

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