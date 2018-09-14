Отопительный сезон стартует в Красноярске

Красноярск, , 05:47 — REGNUM В Красноярске с сегодняшнего дня, 14 сентября, начинается отопительный сезон.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, такое решение было принято на основе мониторинга соцсетей:

«Мониторинг социальных сетей, проведённый администрацией города, показал, что многие горожане высказываются за старт отопительного сезона».

Напомним, в Красноярском крае в сентябре текущего года уже выпадал снег.

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Из-за снегопада 13 сентября в Балахтинском районе края даже пришлось ограничивать движение на участке федеральной трассы Р-257 «Енисей».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный период 2017/2018 в Красноярске завершился 28 мая текущего года. Его прохождение специалисты оценили удовлетворительно: в городе не было зафиксировано крупных аварий и серьёзных инцидентов.