В Челябинске неплательщика алиментов вывели из шкафа

Челябинск, , 05:23 — REGNUM Должник по алиментам найден в шкафу на балконе квартиры своей подруги в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

«Не удалось скрыться от судебных приставов 38-летнему челябинцу Денису К., спрятавшемуся в шкафу на балконе в квартире своей сожительницы», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что челябинец должен своему десятилетнему сыну более 680 тыс. рублей. Официально мужчина не работает.

В 2017 году за неуплату алиментов он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ. Однако от назначенных ему ста часов обязательных работ челябинец уклонился.

«На вопрос о причинах долга по алиментам К. озвучил привычную приставам версию: жена не дает видеться с сыном, поэтому он и не платит алименты», — сообщили приставы.

По данным ФССП, через несколько дней после встречи с приставом челябинец представил документ о трудоустройстве в муниципальной организации по благоустройству улиц и дворов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области неплательщики алиментов задолжали детям порядка 600 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области 7,7 тыс. родителей не платят алименты