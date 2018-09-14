Новый год влетит Нижнему Новгороду в копеечку: мэрия просит еще 10 млн

Нижний Новгород, , 04:32 — REGNUM Нижегородская мэрия предлагает городским депутатам выделить на подготовку к новогодним праздникам и покупку главной ёлки дополнительно 10 млн рублей. О необходимости расходов, сопоставимых с тратами казны города на проектирование одной школы, стало известно после рабочего совещания постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике думы Нижнего Новгорода. Окончательное решение думы должна принять 19 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый заместитель главы администрации города Наталия Казачкова заявила, что «есть обращения жителей по поводу главной городской елки» и «депутаты поддержали предложения администрации» об увеличении праздничных расходов на 10 млн рублей.

На заседании комиссии обсудили также вопрос корректировки бюджета города на 2018 год. Доходы предложено увеличить в основном в связи с перевыполнением плана по сбору налогов и прочих платежей — по земельному налогу на 162,1 млн рублей, по земельной аренде — на 92 млн рублей, на 64,1 млн рублей по НДФЛ. Также остатки средств с прошлого года составили 2,5 млн рублей. С учётом уменьшения межбюджетных трансфертов на 126,6 млн рублей, доходная часть вырастет на 195,9 млн рублей.

Расходную часть предложили увеличить на 195,8 млн рублей, из которых 102,2 млн рублей потратят на питание детей из семей льготников, еще 26,3 млн рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам из сферы спорта и культуры. Еще по 12,5 млн рублей выделят на софинансирование проектных работ для строительства двух новых школ.

Если 19 сентября 2018 года депутаты на сессии примут предложения одобренные комиссией, то бюджет города будет иметь следующие параметры: доходы — 32,9 млрд рублей, расходы — 34,1 млрд рублей, дефицит — 1,2 млрд рублей.