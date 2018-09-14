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Акциониста Павленского выпустили во Франции

Общество

С Павленского взяли подписку о невыезде

Париж, 14 сентября 2018, 02:13 — REGNUM  Арестованный во Франции российский акционист Петр Павленский отпущен по подписку о невыезде, сообщает Agence France-Presse.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции известный своими скандальными акциями Павленский находится под следствием из-за поджога здания Банка Франции в Париже. Под арестом он находится без малого год.

Акциониста специалисты признали психически нездоровым. До сих пор он находился в тюрьме «Флери-Мерожи» (город Сент-Женевьев-де-Буа, Франция).

Читайте ранее в этом сюжете: Акционист Пётр Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме

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Дело Павленского
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