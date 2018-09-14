В Кировской области больше недели дымит мусорный полигон

Котельнический район, Кировская область, , 01:10 — REGNUM В Котельническом районе Кировской области больше недели блеет мусор на крупном полигоне отходов, который находится в нескольких километров от райцентра. С требованием в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание в надзорные инстанции и органы власти обратились активисты Общероссийского народного фронта, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении организации.

Жители деревни Роминская, которая находится всего в 500 м от полигона, страдают от запаха и сильного задымления. Периодически дым от свалки затягивает федеральную трассу Киров — Кострома. Водители жалуются, что в ночное время видимость не превышает 10 м. Зловонный и едкий дым представляет опасность для местных жителей.

«Этот полигон ТКО был закрыт около года назад, но люди по привычке везут сюда мусор. Все окрестности покрыты свалками бытовых, строительных и прочих отходов. Кроме того, бесхозный объект облюбовали люди без определенного места жительства. И горит здесь мусор уже не в первый раз», — отметил представитель регионального штаба, эксперт проекта «Генеральная уборка» Алексей Дудин.

По его словам, соответствующие обращения для устранения нарушений уже направлены во все ответственные ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в новосибирском Бердске. Горожане жаловались на то, что трудно дышать не только в районах, приближённых к мусорному полигону, но и в более отдаленных. Автомобилисты же сообщали о том, что в дыму оказалась часть бердского участка федеральной трассы Р-256.

По утверждению властей, воспламенился мусор, лежавший на глубине.

За происшествие мэру Бердска Евгению Шестернину пришлось отчитываться перед федеральным центром.