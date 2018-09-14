Стоимость страхования туристов в Казахстане будет зависеть от места отдыха

Астана, , 00:13 — REGNUM Стоимость страхования туристов у туроператоров Казахстана будет зависеть от времени пребывания за границей и страны, в которую отправляется турист. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2019 года все туроператоры при продаже путевки будут обязаны выдать туристу страховой сертификат. Граждане обеспечиваются страховой защитой от социально значимых рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью.

Напомним, 2 июля в Казахстане был принят закон по вопросам страхования и страховой деятельности, согласно которой туроператорам республики необходимо страховать не свою ответственность, а самих туристов.

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