Кличко не пойдет в президенты Украины, пока не «доведет Киев» до гордости

Киев, , 23:52 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко не будет претендовать на должность президента Украины, так как еще не довел Киев до намеченного уровня, сообщает 13 сентября интернет-издание «Украинская правда».

По словам Кличко, посягать на президентское звание он будет не раньше, чем Киев будет доведен до состояния, которым можно будет гордиться.

«Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу — как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни», — цитирует известного своим красноречием Виталия Кличко «Украинская правда».

Насколько рады такой новости граждане Украины, пока не ясно.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине могут состояться весной 2019 года. Ряд экспертов допускает, что выборы президента Украины могут быть отменены нынешними властями путем введения военного положения.