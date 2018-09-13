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Центр «зеленых» технологий поможет Казахстану создать экологические проекты

Общество

В Акмолинской области Казахстана действуют 22 ветровые установки

Центр «зеленых» технологий поможет Казахстану создать экологические проекты
Ветровая турбина

Астана, 13 сентября 2018, 23:30 — REGNUM  Акимат (администрация) Акмолинской области Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с международным центром «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, сообщает 13 сентября издание BNews.

В рамках документа стороны будут обмениваться информацией в области «зеленой» экономики, а также сотрудничать при разработке проектов в области образования, инноваций, экологии и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Акмолинской области действуют 22 ветровые установки общей мощностью около 45 МВт. Установки генерируют электроэнергию при скорости ветра от 3 до 25 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: В Акмолинской области Казахстана построят ветровую электростанцию на 50 МВт

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«Зеленая» энергетика
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